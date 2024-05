PARTANNA – La scuderia RO racing ha messo a segno diversi colpi nel fine settimana agonistico.

Per quanto riguarda la Sicilia alla trentesima Coppa Città di Partanna, gara valida per il Trofeo d’Italia Slalom Sud, sorprendente è stato il risultato di Lorenzo Bonavires che ha portato al secondo posto della classifica generale la sua Renault Clio RS. Il pilota di Sciacca si è anche imposto nel Gruppo Racing Start Plus e nella classe RS Plus 2.0. Ottimo risultato per Francesco Beninati. Il pilota di casa si è imposto, a bordo di una Peugeot 106, nel Gruppo N e in classe N1600 ed è giunto al sesto posto della generale. Nella stessa classe con una vettura gemella a quella del vincitore, terza posizione per Antonino Bellitti. In classe N1400, con la sua Peugeot 106, nuovo risultato eccellente per Yuri Floriani, che ha vinto la categoria e si è piazzato all’ottavo posto della generale.

Al Circuito Internazionale La Conca di Muro Leccese, nel secondo appuntamento del Campionato Italiano Karting, in categoria OKN con il suo Lenzo Kart LKE della Novalux, il giovanissimo Daniele Schillaci ha concluso al nono posto la prima finale e al dodicesimo la seconda.