La scuderia Ro racing si assicura, nel passato week end un bottino straordinario di vittorie e piazzamenti di vertice

CUSTONACI – Un nuovo fine settimana da mettere in cornice per la scuderia Ro racing, che mette nel carniere un bottino straordinario di vittorie e piazzamenti di vertice.

Le monoposto della scuderia hanno letteralmente dominato le zone alte della classifica al 23° Slalom Città Internazionale dei Marmi di Custonaci, valido per il Trofeo d’Italia Sud. Sul selettivo tracciato trapanese, Antonino Di Matteo ha sfiorato il successo pieno, conquistando un eccezionale secondo posto assoluto al volante della sua Gloria C8 Suzuki. Una prestazione maiuscola valsa anche la vittoria di Gruppo e classe. Subito dietro, a completare una splendida festa di squadra, si è piazzato Francesco Bigione, autore di una gara magistrale anch’egli su Gloria B5 Suzuki. Bigione è salito sul terzo gradino del podio e ha portato a casa anche il secondo posto di Gruppo e il successo di classe. A rendere perfetto il bilancio tra i birilli ci ha pensato Maurizio Marino che, a bordo della sua Peugeot 106, non ha lasciato spazio ai rivali conquistando la vittoria sia nel Gruppo N sia nella classe N1600.