La scuola trapanese Officina Teatro lmc al festival “Tracce” con lo spettacolo “L’ultima estate” tratta dalle opere di Marcello Filotei

ERICE – Si terrà dal 19 al 24 giugno, a Ostra, nelle Marche, la nuova edizione del festival teatrale Tracce prodotto e promosso dalla UILT Unione Italiana Libero Teatro e che quest’anno vede partecipare anche la scuola trapanese Officina Teatro LMC di Erice che giovedì 20 giugno, al Teatro La Vittoria, alle 21:30 e in prima nazionale, presenterà il nuovo spettacolo dal titolo “L’ultima estate”. Un libero adattamento del regista Enzo Caputo, direttore e fondatore della scuola trapanese, delle due opere omonime, una letteraria, la cui introduzione è stata scritta da Papa Francesco, e una musicale, di Marcello Filotei, musicista, compositore e giornalista italiano, ispirate dalle terribili vicende del terremoto che il 24 agosto 2016 ha distrutto Pescara del Tronto. Un lavoro apparentemente astratto ma pregno di emozione e vita di personaggi scomparsi tra le macerie.

Il personaggio principale de L’ultima estate, che tutto vede e contiene, è colui che ha vissuto in prima persona la tragedia della perdita e che ora raccoglie la voce delle anime che lo hanno accompagnato in vita ed è incarnato in scena dalla ballerina e coreografa di Officina Teatro LMC Lucia Poma. Ad accompagnarla sul palcoscenico ci saranno anche gli attori danzatori Alma Passarelli Pula, Isabelle Gandolfi, Diego Aiello, Rosaria Tranchida e Rosalba Santoro nei panni delle persone care perse dal protagonista a causa della tragedia.