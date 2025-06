La Società Canottieri Marsala protagonista di una manifestazione per la pulizia della costa dai rifiuti

MARSALA – Sabato 31 maggio 2025, presso la Società Canottieri Marsala, si è tenuta una manifestazione di sensibilizzazione concreta nei confronti della tutela del mare e della fascia costiera, dal titolo “Beach clean-up – The Boeo seaside coast”, a cui è seguito il Talk “Una rotonda sul Mare”. L’iniziativa rientra tra le azioni indicate dallo Europe Direct Trapani Sicilia nel contesto delle attività dello European Maritime Day in my country (EMD), con l’obiettivo di promuovere azioni volte alla tutela del mare.

L’evento ha registrato una grande partecipazione e ha visto il coinvolgimento degli atleti della Società Canottieri che, con l’ausilio di tavole e canoe, guidati dai loro coach, sono scesi in acqua in direzione della costa ovest del Circolo per “liberarlo” dai rifiuti abbandonati; alcuni soci appassionati subacquei e sensibili alla salute del mare si sono immersi per liberare i fondali dai rifiuti presenti; ed infine si è registrato un grande coinvolgimento anche della cittadinanza per un clean-up del Lungomare Boeo, guidato dai referenti e volontari di Plastic Free e del Rotaract Marsala. Presenti alla manifestazione anche il presidente del Circolo Velico, Andrea Baiata, e l’Assessore all’Ambiente del Comune di Marsala, Francesco Marchese. A supervisionare tutte le attività in mare è intervenuta la Guardia Costiera, a supporto degli atleti e dei subacquei.

Infine, si è realizzato il TALK “Una rotonda sul Mare” per parlare di mare e di tutela ambientale insieme a tutti i protagonisti della manifestazione.