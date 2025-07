PALERMO – «La stabilizzazione dei lavoratori ASU nei Beni Culturali rappresenta un traguardo storico che testimonia l’efficacia dell’azione della maggioranza e del governo Schifani. Questo risultato è frutto del percorso programmatico avviato dall’inizio della legislatura, volto a restituire dignità e certezze ai lavoratori siciliani.

Siamo felici per questi laboratori, che, dopo 28 anni di precariato, vedono finalmente riconosciuti i propri diritti. I Beni Culturali siciliani, patrimonio straordinario della nostra isola, potranno ora contare su personale stabilizzato e motivato.

Il nostro impegno proseguirà insieme al Governo per chiudere definitivamente il capitolo del precariato in Sicilia, estendendo questi risultati anche ai lavoratori PIP. La strada che abbiamo imboccato è quella giusta e per quanto ci riguarda la volontà è chiara.»

Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana

«La stabilizzazione del personale ASU nei Beni Culturali, finalmente concretizzata, è il coronamento di una battaglia parlamentare che ho sostenuto con assoluta coerenza». Così Marianna Caronia commenta la manifestazione d’interesse della Società Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) ad assumere i lavoratori dopo 28 anni di precariato.

«In ogni sede istituzionale ho sollecitato l’accelerazione delle procedure – prosegue Caronia – e oggi centinaia di lavoratori conquistano serenità. I Beni Culturali siciliani, motore dello sviluppo economico, beneficeranno di questa stabilizzazione».

«Tuttavia, la positiva conclusione per gli ASU non può far dimenticare l’urgenza di un analogo risultato per i lavoratori PIP. Impegnerò la stessa determinazione affinché anche loro vedano riconosciuti i propri diritti dopo decenni di attesa. La burocrazia non soffochi altre vite lavorative».

«Dedico questo traguardo agli ASU, ma la battaglia continua per tutti i precari della nostra regione».