La strategia forestale italiana in gazzetta ufficiale, Bussone (Uncem): azioni e investimenti per 11 milioni di ettari di paese

ROMA – “La Strategia forestale nazionale, in attuazione del Codice Forestale, è finalmente in Gazzetta Ufficiale. Ha 30 milioni di euro di finanziamento già previsti. Ne serviranno altri, anche del Programma di Sviluppo rurale 2023-2030. Ci abbiamo lavorato molto, sin dall’avvio della concertazione sul TUF, testo unico sulle foreste. Il ringraziamento di tutti va in primis al Direttore Mipaaf Alessandra Stefani, al coordinatore del tavolo della Strategia Davide Pettenella, a Raoul Romano e ai suoi collaboratori del Crea, al Conaf, alla Sisef, a tutti coloro che hanno operato per dire come e cosa dovremo fare in 11 milioni di ettari di Italia. E ora, attuiamo la Strategia”.

Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.

“Non si tratta di un documento fumoso, astratto – prosegue Bussone – ma di un testo operativo, con scritte nero su bianco tutte le cose da fare nei prossimi vent’anni e con i primi 30 milioni di euro già disponibili per partire. È un testo tecnico ma al tempo stesso un manifesto politico, gestire attivamente le foreste è necessario per la sopravvivenza dei territori, per dare una spinta alla bioeconomia e alla transizione ecologica ed è fondamentale che questo concetto di fondo sia stato sottoscritto da tutti i portatori d’interesse coinvolti”.