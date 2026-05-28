“La tavola che racconta e unisce” è l’iniziativa promossa per oggi dalla rete delle associazioni di volontariato presenti a Partanna

PARTANNA – Per stasera alle ore 19,30 in via Emanuela Setti Carraro per la prima volta tutte le associazioni di volontariato presenti nel territorio di Partanna hanno programmato “La tavola che racconta e unisce”, un’iniziativa in cui sarà presentato il percorso di animazione 2025/2026. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Partanna, Francesco Li Vigni, dell’assessore alla cultura, Robero De Gennaro Crescenti, del DS dell’I. C. “Rita Levi Montalcini” Filippo Barbera, e di Rossella D’Angelo, responsabile territoriale Cesvop Trapani, saranno presentati gli elaborati degli alunni delle classi II A – B – C – D – E. Sono previsti anche spazi musicali e poetici e l’esposizione di decori siciliani.