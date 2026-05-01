La Torre. Barbagallo: “La legge Rognoni-La Torre non si tocca”

PALERMO – “La legge Rognoni-La Torre non si tocca. Nel contrasto alla mafia abbiamo ottenuto conquiste significative. Lo ricordiamo oggi (30 aprile) davanti alla lapide di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo, rispetto ad alcuni tentativi maldestri da parte del centrodestra che prova a mettere in discussione l’architettura della legislazione antimafia, a partire proprio dalla Rognoni-La Torre. Per questo vanno tenuti alti gli anticorpi. Lo dico qui davanti anche alle istituzioni perché ci sono alcuni dati che ci preoccupano, su tutti il ritardo allarmante sulle procedure di confische e di riuso a fini sociali dei beni sottratti alla mafia”. Lo ha detto il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, intervenendo in via Li Muli a Palermo, dove 44 anni fa un commando di killer di cosa nostra uccise il segretario regionale del Partito comunista Pio La Torre e il suo fidato collaboratore e autista, Rosario Di Salvo.

Presenti, tra gli altri, Peppe Provenzano, componente della segreteria nazionale, Teresa Piccione, segretaria della federazione di Palermo con parlamentari Dem e i dirigenti provinciali e regionali del Partito Democratico.