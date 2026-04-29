La Torre. Domani la commemorazione nel 44° anniversario dell’omicidio

PALERMO – Domani, giovedi 30 aprile, nel giorno del 44° anniversario dell’omicidio per mano mafiosa di Pio La Torre e del suo collaboratore e autista Rosario Di Salvo, una delegazione del Pd Sicilia guidata dal segretario regionale, Anthony Barbagallo, depositerà una corona di fiori nel luogo dell’eccidio.
La cerimonia si terrà, a partire dalle 8:30, in via Li Muli, ai piedi della lapide che ricorda il martirio dell’allora segretario regionale del PCI e di Di Salvo, trucidati da un commando di killer di cosa nostra.
In via Li Muli saranno presenti anche Peppe Provenzano, componente della segreteria nazionale, Teresa Piccione, segretaria della federazione provinciale di Palermo e Emilio Miceli, presidente del Centro Studi Pio La Torre.