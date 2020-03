La Torrefazione Morettino supporta i medici siciliani e le aziende dell’isola che produrranno presidi sanitari in Sicilia

PALERMO – La torrefazione palermitana offrirà caffè in tutti i reparti ospedalieri coinvolti nella gestione dell’emergenza Covid-19 per supportare la difficile quotidianità del personale sanitario. Morettino, inoltre, partecipa alla raccolta fondi della Business Community “Palermo Mediterranea 2030” a supporto degli ospedali della città e delle aziende che produrranno mascherine in Sicilia. In questi giorni di […]

PALERMO – La torrefazione palermitana offrirà caffè in tutti i reparti ospedalieri coinvolti nella gestione dell’emergenza Covid-19 per supportare la difficile quotidianità del personale sanitario. Morettino, inoltre, partecipa alla raccolta fondi della Business Community “Palermo Mediterranea 2030” a supporto degli ospedali della città e delle aziende che produrranno mascherine in Sicilia.

In questi giorni di grande difficoltà per il nostro paese, che vede medici, infermieri e personale sanitario lavorare senza sosta nella gestione dell’emergenza Covid-19, la storica torrefazione palermitana Morettino dà il proprio contributo ai nosocomi siciliani. Morettino donerà il caffè ai reparti degli ospedali siciliani che stanno gestendo l’emergenza sanitaria in Sicilia, per supportare con un piccolo gesto la quotidianità di chi, in modo eroico, sta svolgendo il proprio lavoro, dando loro la carica e l’energia per affrontare al meglio questi giorni di battaglia.

Ecco l’elenco degli ospedali coinvolti:

Palermo

Azienda Ospedaliera Villa Sofia – Cervello – Palermo

Policlinico Paolo Giaccone – Palermo

Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli – Palermo

Ospedale Ingrassia – Palermo

Ospedale Civico – Partinico

Catania

Ospedale Vittorio Emanuele

Ospedale Cannizzaro

Messina

Azienda ospedaliera Papardo – Messina

Policlinico Gaetano Martino – Messina

Ospedale Cutroni Zodda – Barcellona Pozzo di Gotto

Trapani

Ospedale Sant’Antonio Abate – Trapani