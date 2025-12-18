La Trentaquattresima edizione del Rally Conca d’Oro partirà sabato con più di 60 equipaggi

CORLEONE – Si sono chiuse le iscrizioni ed è stato presentato alla stampa e agli appassionati, al Palazzo di Città a Corleone, il diciassette dicembre, il Rally Conca d’Oro, ultima gara della stagione agonistica siciliana, in programma nel centro dell’hinterland del palermitano il venti e ventuno dicembre prossimi. Saranno più di sessanta le vetture che, suddivise tra moderne, storiche e classiche, parteciperanno alla competizione rallystica, organizzata dalla DLF Academy, in collaborazione col Comune di Corleone e il patrocinio dell’Ac Palermo, della Città metropolitana di Palermo, dell’assessorato al Turismo sport e spettacolo della Regione Siciliana e del Comune di Palazzo Adriano.

Numeri importanti per la gara che mancava dal panorama motoristico siciliano da ben dodici anni. L’edizione del ritorno che, abbandonati gli sterrati, si disputerà interamente su asfalto vedrà al via ben sei equipaggi nella classe R5, categoria regina dei rally moderni.

Il tracciato, interamente asfaltato, misura complessivamente poco più di 231 chilometri, dei quali 53 cronometrati, sei prove speciali che vedranno gli equipaggi impegnati nella giornata di domenica 21 dicembre, due i tratti cronometrati che verranno ripetuti tre volte: San Marco e Palazzo Adriano.

A dirigere la manifestazione, che assegnerà i memorial Franco Vintaloro, Nicola Russo e Anna Martorana, sarà Michele Vecchio. I riordini e i parchi assistenza saranno ospitati in centro a Corleone, le verifiche pre-gara che troveranno sede, sempre a Corleone, nella centralissima Piazza Falcone e Borsellino sono in programma per la giornata di sabato 20 dicembre. Cerimonie di partenza e arrivo saranno ubicate in Corso dei Mille, dove la sera di domenica si incoroneranno i vincitori della gara, che può vantare tra i suoi vincitori anche il quattro volte Campione del Mondo Tommi Makinen.

I motori inizieranno ufficialmente a rombare alle 10:30 di sabato 20 dicembre nello shakedown che si disputerà sulla strada Intercomunale 14 di Rasello.