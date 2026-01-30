La Uil di Trapani apre la stagione congressuale

TRAPANI – Si parte martedì con la Uila, la categoria dei lavoratori agroalimentari

La Uil di Trapani si appresta a partire con la stagione congressuale, momento di fondamentale importanza per il proprio assetto democratico. A dare il via a questo percorso sarà l’ottavo congresso della Uila Trapani, in programma il prossimo 3 febbraio, dalle ore 9,30, nella sede provinciale della Uil di via Nausica 53. L’appuntamento, dedicato al tema “Territorio e comunità: la UILA dalla parte del lavoro che rigenera il futuro“, vedrà un confronto serrato sui temi dell’agroalimentare e della pesca, pilastri dell’economia locale.

La relazione principale sarà affidata al segretario generale Uila Trapani Leonardo Falco, seguita dagli interventi di Nino Marino, segretario generale Uila Sicilia, e dalle conclusioni del segretario nazionale Uila Gabriele De Gasperis.

I lavori saranno presieduti dal segretario generale Uil Trapani Tommaso Macaddino che sottolinea che “attraverso i congressi delle varie categorie, l’organizzazione rinnova i propri quadri dirigenti, ma soprattutto analizza le trasformazioni del mondo del lavoro, ascolta le istanze dei lavoratori, delle lavoratrici e dei pensionati e definisce la linea politica che guiderà le battaglie sociali dei prossimi anni”.

