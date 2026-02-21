La UIL FP Trapani plaude all’Asp Trapani per la stabilizzazione di 180 lavoratori

TRAPANI – Il segretario Generale della UIL FP di Trapani Giorgio Macaddino plaude alla stabilizzazione di circa 180 unità di personale sanitario da parte dell’Asp di Trapani che hanno maturato i requisiti previsti dalle normative di settore al 31 dicembre 2025.

Il segretario mette in evidenza la complessità del percorso amministrativo che ha portato a questo risultato: “Si tratta di un atto importante e per nulla scontato, tenuto conto della complessità della materia e dei vincoli, come i tetti di spesa, che si sono accavallati nell’ultimo periodo. Nonostante queste sfide, l’impegno della gestione commissariale ha permesso di assicurare la continuità di servizi che rischiavano di subire rallentamenti”.