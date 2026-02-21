TRAPANI – Il segretario Generale della UIL FP di Trapani Giorgio Macaddino plaude alla stabilizzazione di circa 180 unità di personale sanitario da parte dell’Asp di Trapani che hanno maturato i requisiti previsti dalle normative di settore al 31 dicembre 2025.
Il segretario mette in evidenza la complessità del percorso amministrativo che ha portato a questo risultato: “Si tratta di un atto importante e per nulla scontato, tenuto conto della complessità della materia e dei vincoli, come i tetti di spesa, che si sono accavallati nell’ultimo periodo. Nonostante queste sfide, l’impegno della gestione commissariale ha permesso di assicurare la continuità di servizi che rischiavano di subire rallentamenti”.
La UIL FP Trapani plaude all’Asp Trapani per la stabilizzazione di 180 lavoratori
