La Uil Fpl di Trapani plaude all’iniziativa “Ottobre Rosa pet friendly” dell’Asp

TRAPANI – Il segretario generale della Uil Fpl di Trapani Giorgio Macaddino plaude alla speciale iniziativa, unica sul territorio nazionale, “Ottobre Rosa, i weekend della prevenzione dell’Asp Trapani per le donne e i loro amici a 4 zampe”, promossa dall’Azienda sanitaria provinciale trapanese su impulso del Commissario straordinario Sabrina Pulvirenti.

“L’iniziativa dell’ASP di Trapani – afferma – è un esempio virtuoso di sanità moderna e attenta, che va oltre la semplice erogazione di prestazioni. Non si limita a offrire gratuitamente un calendario di esami cruciali per la prevenzione oncologica femminile – come mammografie e pap-test – grazie anche all’impegno volontario di professionisti del comparto, ma abbraccia un concetto di benessere globale”.

Macaddino sottolinea la novità assoluta della formula “pet friendly“: “Integrare la prevenzione della salute delle donne con un’attenzione al benessere dei loro animali da compagnia è un gesto di grande sensibilità e intelligenza. L’inclusione di un voucher gratuito per la visita veterinaria è un segnale forte: la salute della persona è strettamente legata al suo equilibrio emotivo e al legame con i propri amici a quattro zampe. Come ha giustamente affermato il Commissario Pulvirenti, prendersi cura dell’animale significa prendersi cura di una parte dell’anima”.

Macaddino tiene, infine, a sottolineare anche il fondamentale contributo del personale sanitario del comparto che ha aderito su base volontaria all’iniziativa: “Ringrazio personalmente tutti gli operatori che, con dedizione e spirito di servizio, garantiscono le prestazioni anche in Open Day. Il loro impegno non solo sensibilizza e favorisce la prevenzione, ma contribuisce concretamente alla riduzione delle liste di attesa, dimostrando un senso di responsabilità encomiabile”.