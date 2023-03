La Uil Fpl Trapani: “Trasformare gli ultimi quaranta contratti di lavoro part-time in full-time”

MAZARA DEL VALLO – “Trasformare gli ultimi quaranta contratti dei lavoratori comunali part-time a 24 ore in full time a 36 ore”. A chiederlo è il segretario generale della Uil Fpl di Trapani Giorgio Macaddino in una lettera indirizzata al sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci. “Pur consapevoli – aggiunge Macaddino – di alcune […]

A chiederlo è il segretario generale della Uil Fpl di Trapani Giorgio Macaddino in una lettera indirizzata al sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci.

“Pur consapevoli – aggiunge Macaddino – di alcune obiettive difficoltà a causa delle condizioni generali in cui versano gli enti locali, tenuto conto che l’amministrazione municipale mazarese ha già provveduto in maniera lodevole all’implementazione della maggior parte dei 180 lavoratori a tempo parziale portandoli a tempo pieno, chiediamo un ulteriore impegno del Comune per definire il completamento della rimanente forza lavoro con il cambio contratto a 36 ore stabili, anche alla luce dell’ultimo pronunciamento della Corte dei conti per cui estrapolando il computo del costo personale questo non grava più sulla spesa del personale del Comune ma in capo alla Regione”.