La Uil Scuola Trapani trionfa alle elezioni per il rinnovo dell’assemblea dei delegati Fondo Espero. Eletto il marsalese Fulvio Marino

TRAPANI – Il marsalese Fulvio Marino, segretario territoriale della Uil Scuola Rua di Trapani, è stato eletto tra gli otto delegati a livello nazionale in rappresentanza della sigla in seguito ai risultati delle recenti elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei delegati del Fondo Espero, il fondo di previdenza complementare per i lavoratori della scuola.

I dati elettorali testimoniano il forte consenso per la Uil Scuola trapanese; infatti, su 677 votanti (con una scheda bianca) la sigla ha ottenuto 533 preferenze, contro le 70 della Cisl, le 50 della Cgil, le 12 della Gilda e le 11 dello Snals. La percentuale in provincia di Trapani per la Uil è stata di oltre il 78 per cento.

“Sono onorato e grato per questo risultato – afferma Marino -. Desidero ringraziare di cuore la squadra della Uil Scuola per il grande lavoro svolto che ha portato a questo successo. Questo è il frutto di un impegno costante a tutela dei lavoratori della scuola. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno espresso la loro preferenza per la UIL, accordandoci la loro fiducia. Una fiducia che ci impegna a continuare con determinazione l’attività di rappresentanza e vigilanza all’interno del Fondo Espero”.