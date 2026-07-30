La veleggiata delle tonnare: la Lega Navale celebra il mare, la storia e la vela

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Sabato 1 e domenica 2 agosto torna la “Veleggiata delle Tonnare”, organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Castellammare del Golfo, con il patrocinio del Comune di Castellammare del Golfo, della Federazione Italiana vela e del GAL Pesca “Golfi di Castellammare e Carini”.

La veleggiata coniuga sport, tradizione e promozione del territorio, proponendo un programma che unisce la presentazione del volume di Ninni Ravazza, dedicato alla Tonnara di Scopello e la regata che vedrà spiegare le vele a oltre trenta imbarcazioni nel Golfo di Castellammare. Per l’occasione la sezione di Castellammare del Golfo della Lega Navale italiana ha patrocinato la realizzazione di una edizione esclusiva a tiratura limitata dell’opera, che sarà distribuita in omaggio ai partecipanti della veleggiata ed a tutti i soci della Lega navale.

Sabato 1° agosto, alle ore 20, nella sede nautica della Lega Navale italiana in contrada Cerri, al porto di Castellammare del Golfo, sarà presentato il libro di Ninni Ravazza, giornalista e scrittore, esperto della storia della pesca del tonno e delle tonnare del Mediterraneo.

Nel volume “La Tonnara di Scopello. I Faraglioni di Ulisse”, dedicato alla storia della Tonnara di Scopello, tra le più produttive della Sicilia occidentale, l’autore ripercorre secoli di storia, economia, tradizioni e vita marinara, valorizzando un patrimonio che rappresenta le radici del territorio. Alla presentazione interverranno il presidente della Lega Navale Italiana – Sezione di Castellammare del Golfo, Giuseppe Stabile, il sindaco Giuseppe Fausto e l’autore, Ninni Ravazza.

Domenica 2 agosto sarà invece il momento della quinta edizione della “Veleggiata delle Tonnare”, manifestazione velica che negli anni è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento per gli appassionati e per la promozione del territorio. Oltre trenta imbarcazioni solcheranno il Golfo di Castellammare seguendo un percorso simbolico che richiama le antiche tonnare un tempo presenti lungo questa costa, in un ideale filo conduttore tra passato e presente.

«La “Veleggiata delle Tonnare” unisce la passione per la vela e la valorizzazione della nostra storia e della nostra identità marinara – afferma il presidente della Lega Navale Italiana – Sezione di Castellammare del Golfo, Giuseppe Stabile -. Siamo orgogliosi di essere alla quinta edizione di un appuntamento che richiama ogni anno decine di imbarcazioni e che promuove il territorio attraverso contenuti culturali, storici e ambientali. La collaborazione con il Comune, la federazione italiana vela ed il Gal Pesca, ci consente di proporre un evento capace di attrarre equipaggi e visitatori, facendo conoscere il patrimonio rappresentato dalle antiche tonnare, che per secoli hanno costituito il cuore dell’economia del Golfo di Castellammare».

Tra i momenti più significativi dell’iniziativa anche la partecipazione dell’imbarcazione Ad Astra – Boris Giuliano, simbolo di legalità, inclusione e solidarietà, a testimonianza di come il mare possa essere luogo di incontro, crescita condivisa e trasmissione di valori.

“La ‘Veleggiata delle Tonnare’ non è dunque soltanto un momento dedicato alla vela, ma una vera e proprio narrazione della storia marinara del Golfo di Castellammare, capace di trasformare il patrimonio delle antiche tonnare in un elemento di promozione turistica, culturale e identitaria, rafforzando il legame tra mare, comunità e futuro”.