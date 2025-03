La versione teatrale del film “La Banda degli Onesti” in scena nella “XVII Rassegna Lo Stagnone scene di uno spettacolo”

MARSALA – La trasposizione teatrale di un film “cult” che ha fatto la storia del cinema italiano andrà in scena domenica 23 marzo alle ore 18 nel teatro Impero: si tratta de “La Banda degli Onesti” con la regia di Alessandro Idonea. A dar vita alle vicende rese mitiche dall’interpretazione di Totò e Peppino saranno gli attori Alessandro Idonea, Vincenzo Volo, Giovanna Criscuolo, Rosario Minardi, Giuseppe Brancato e Luigi Nicotra. Lo spettacolo è iscritto nella “XVII Rassegna Lo Stagnone scene di uno spettacolo”, ideata e realizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” diretta da Vito Scarpitta.

La messa in scena vuole essere proprio un omaggio ai due mostri sacri della commedia all’italiana Totò e Peppino. Il film dall’omonimo titolo, “La banda degli onesti”, fu girato da Camillo Mastrocinque nel 1956, con la sceneggiatura scritta a quattro mani dal mitico tandem Age & Scarpelli: un testo dalla verve comica assoluta dove la storia corre diritta all’onesto scopo di suscitare risate. Questa la trama: Antonio Bonocore è un portiere napoletano di un caseggiato romano al quale un giorno un condomino in fin di vita chiede di distruggere una matrice per banconote da diecimila lire e della carta filigranata, rubate anni prima alla Zecca di Stato. Bonocore obbedirebbe anche, se non fosse che il nuovo amministratore, il corrotto ragionier Casoria, lo ha minacciato di sfratto e licenziamento. Conserva quindi carta e matrice e cerca la complicità dal tipografo Giuseppe Lo Turco e del pittore Felice Cardoni, indebitati come lui, ma le cose non andranno come previsto…

“Il nostro allestimento – spiega il regista Alessandro Idonea – è una versione teatrale della “Banda degli onesti” arricchita da invenzioni nuove, sviluppate sulla linea dei personaggi originali. Dunque, nonostante si mantenga la sceneggiatura di Age &Scarpelli, maestri di satira e umorismo popolaresco, si è cercato di dare un’autonomia espressiva, che consenta l’uso di forme e immagini più dinamiche e moderne”. Lo spettacolo si arricchisce dei costumi di Noa Prealoni, delle scene di Claudio La Fata e delle Musiche di Aldo Giordano. Si tratta di una produzione Gags.

Per Informazioni è possibile chiamare il numero: 320.8011864

Biglietti presso I Viaggi dello Stagnone via dei Mille e Tabaccheria Fischetti via Garibaldi a Marsala, oppure online a questo link:

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=521336&InstantBuy=1&CallingPageUrl=http%3a%2f%2fwww.liveticket.it%2fcompagniateatralesipario

La rassegna organizzata dalla Compagnia teatrale Sipario con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala continua domenica 13 aprile alle ore 18: la Compagnia teatrale Sipario presenta “PENSACI GIACOMINO” di Luigi Pirandello. In scena: Vito Scarpitta e Enza Giacalone, con Gilda Giacalone, Federico Scarpitta, Salvo Lo Grasso Giuseppe Todaro, Enza Maria Billardello e la piccola Greta Scarpitta. Una commedia dal finale intenso e commovente con la regia di Vito Scarpitta e scene di Andrea Perrera.

Domenica 27 aprile alle 18 “Facci un’altra Faccia” di Tiziana Foschi con la regia di Antonio Pisu.

Sabato 3 di maggio alle ore 21,30 su il sipario per: “Le Stelle del Varietà – Il grande Show all’italiana” con Band dal vivo, (spettacolo precedentemente fissato per sabato 22 febbraio, si precisa che i ticket già acquistati sono validi per la nuova data).

Il service audio e luci è a cura di Primafila di Gianmarco Scarpitta.

Per informazioni è possibile chiamare i numeri: 320.8011864 – 338.2615790.