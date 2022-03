Laboratorio di storia innovativo alla Scuola Primaria dell’IC Radice Pappalardo

CASTELVETRANO – Gli alunni della classe 4^ sez.B del plesso Lombardo Radice dell’I.C Radice- Pappalardo sono stati coinvolti e impegnati in un laboratorio di storia innovativo, al fine di favorire l’apprendimento attivo e consapevole; infatti le lezioni di Storia, Geografia e Tecnologia sono state impostate sulla realizzazione di compiti autentici, quindi non solo si impara per “conoscere qualcosa”, ma si impara anche per “fare qualcosa”. Conoscere e agire sono strettamente connessi e in questo connubio gli alunni apprendono con interesse ed entusiasmo, hanno un ruolo attivo, si fanno carico di una certa responsabilità per il conseguimento di un risultato e mettono in atto abilità cognitive e operative.

Gli allievi hanno quindi realizzato un piccolo museo della Storia antica riproducendo le Ziqqurat e i giardini pensili delle civiltà mesopotamiche, realizzando papiri egizi con riproduzioni della stele di Hammurabi; inoltre hanno riprodotto un coloratissimo plastico della nostra penisola, partendo da attività di carattere scientifico e di tutela dell’ambiente, ovvero attraverso un piccolo esperimento di compostaggio, hanno riprodotto in forma tridimensionale le varie parti dell’Italia, mettendone in evidenza le caratteristiche fisiche e orografiche.

I giovani artisti, guidati dall’insegnante Enza Cannova, continueranno a creare lavori che serviranno per allestire, alla fine dell’anno scolastico, una mostra che possa testimoniare l’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva, ma anche di progettazione e realizzazione di manufatti.

La didattica laboratoriale è la nuova frontiera dell’insegnamento/apprendimento e non necessariamente serve un laboratorio per effettuarla: infatti l’aula può essere uno spazio ideale in cui si attua e sviluppa un apprendimento procedurale e il ruolo del docente diventa quello di fornire gli strumenti e di rendere lo studente attivo nel processo di apprendimento per valorizzare meglio interessi, capacità e talenti.