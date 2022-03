L’accoglienza di Partanna ai profughi ucraini

PARTANNA – La Città di Partanna da giorni ha aperto le braccia ai profughi ucraini. L’Amministrazione Comunale, sin da subito dopo la grande emergenza seguita al conflitto ancora in atto, ha individuato e messo in piedi una propria e autonoma organizzazione di accoglienza per poter offrire ospitalità, anche grazie all’intervento delle famiglie, di associazioni di […]

PARTANNA – La Città di Partanna da giorni ha aperto le braccia ai profughi ucraini. L’Amministrazione Comunale, sin da subito dopo la grande emergenza seguita al conflitto ancora in atto, ha individuato e messo in piedi una propria e autonoma organizzazione di accoglienza per poter offrire ospitalità, anche grazie all’intervento delle famiglie, di associazioni di volontariato e dell’Ipab Renda-Ferrari. Oggi a Partanna sono presenti 25 rifugiati, e altri ne arriveranno: donne e bambini in favore dei quali le iniziative continuano. Per la loro ospitalità si può comunicare la propria disponibilità al seguente indirizzo di posta elettronica: ucraina@comune.partanna.tp.it, o compilando la scheda dedicata al seguente link https://bit.ly/3MO4Ixp

Come è stato comunicato nei giorni scorsi, infatti, adesso è possibile anche devolvere, con il coordinamento dell’Amministrazione Comunale, tramite un IBAN dedicato intestato alla Casa dei Fanciulli Renda-Ferrari, i propri contributi economici in sostegno delle famiglie arrivate in città. Queste le coordinate bancarie cui fare riferimento: IT 11 N 05216 81830 000000005259. Causale bonifico: Donazione Emergenza Ucraina – Credito Valtellinese S.p.A Agenzia di Castelvetrano. Lunedì 28 marzo, intanto, presso la sede della Croce Rossa (sede ex mercato agro-alimentare, di fronte Gioia & Sieli) dalle ore 15 alle ore 17, si terrà una raccolta alimentare, di abbigliamento primaverile/estivo (nuovo o in ottime condizioni), scarpe (nuove o in ottime condizioni ) per donna, ragazza, ragazzo, bambine e bambini (fascia di età 7/12 anni).

Si effettuerà anche una raccolta dì prodotti per l’igiene personale (spazzolini, dentifrici, shampoo, assorbenti, bagnoschiuma, sapone per le mani, detergenti e detersivi vari …..), giocattoli (nuovi o in ottime condizioni e non peluche) e materiale scolastico (penne, matite, gomme, colori, quaderni…).