L’addio di Piera Aiello al M5s: “Non mi rappresenta più”

PARTANNA – La deputata e testimone di giustizia partannese, che proprio in occasione della candidatura decise di mostrare il suo volto, racconta: “Sono stata eletta il 4 marzo 2018 nel collegio uninominale in provincia di Trapani-Marsala con quasi 80 mila voti, di cui 25mila nominali. Ho deciso così di rimettere in discussione la mia vita, tenuta segreta dal lontano 30 luglio 1991, in quanto testimone di giustizia. Quando mi è stata chiesta la disponibilità alla mia candidatura, ho intravisto la possibilità di portare la mia esperienza di testimone in un’aula parlamentare dove poter esporre le problematiche dei testimoni, dei collaboratori di giustizia e degli imprenditori vittima di racket e di usura”.

La deputata e testimone di giustizia partannese conclude: “Mi ero avvicinata ai 5 stelle perché si battevano per legalità, verità e giustizia. Ma in questi 2 anni alla camera di tali valori non ho visto attuare neanche l’ombra”.