L’ambientalista siracusano Sebastian Colnaghi in Piemonte sulle tracce della Vipera walser

SIRACUSA – L’ambientalista Sebastian Colnaghi, noto per il suo impegno nella tutela delle specie animali e degli ecosistemi, ha recentemente condotto una spedizione in Piemonte e Valle d’Aosta per osservare la vipera dei Walser (nome scientifico Vipera berus walser) una sottospecie di vipera a rischio di estinzione a causa dei cambiamenti climatici e delle attività umane.

Con l’arrivo dell’estate e della stagione del trekking, Colnaghi ha voluto condividere alcuni consigli su come comportarsi in caso di incontro con una vipera. “A chi è dedito al trekking potrà capitare di trovarsi davanti una vipera. È un serpente timido ed elusivo che morde solo se costretto o minacciato. Sebbene il suo veleno non sia considerato mortale per una persona sana, il morso può provocare complicazioni di rilevanza medica e richiede comunque un intervento sanitario. Il consiglio in caso di morso è di restare calmi e andare al pronto soccorso il prima possibile, evitando qualsiasi trattamento fai da te che spesso può essere più dannoso del morso stesso. Per i cani, invece, un morso di vipera può essere letale. Pertanto, per prevenire eventuali incidenti, è fondamentale tenere i cani al guinzaglio nelle aree dove le vipere sono presenti”.