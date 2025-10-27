“L’Ammalato Immaginario”: quando l’ipocondria barocca incontra la pandemia

TRAPANI – Una vedova astuta, un ipocondriaco credulone e un medico… che non esiste. L’Ente Luglio Musicale Trapanese ha presentato L’ammalato immaginario di Leonardo Vinci su libretto di Antonio Salvi, riscoprendo con ironia e leggerezza un capolavoro del teatro musicale settecentesco, ispirato alla celebre commedia di Molière.

Sul palcoscenico, Linda Campanella ha interpretato Erighetta, vivace vedova determinata a risposarsi, che ha messo nel mirino Don Chilone (Matteo Peirone), ricco signore maturo e profondamente ipocondriaco. Accanto a loro, Francesca Cimino nel ruolo di Serpina. La regia, le scene e i costumi hanno portato la firma di Matteo Peirone, con le luci curate da Riccardo Errera.

“Don Chilone non è solo un ipocondriaco settecentesco: è chiunque di noi sia rimasto ossessionato dai sintomi durante la pandemia”, ha spiegato Matteo Peirone, regista e interprete protagonista.

L’idea è nata durante il lockdown del 2020-2021. “Chi di noi in quei mesi non è stato ipocondriaco? Chi non è rimasto allibito davanti ai dibattiti fra virologi?” ha ricordato Peirone.

Particolare consenso ha riscosso il matinée dedicato alle scuole, seguito dalla prima serale che ha confermato il successo della produzione, testimoniando l’impegno dell’Ente nella formazione del pubblico di domani e nella valorizzazione del repertorio storico.

La 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese prosegue con un omaggio alla musica pianistica afroamericana e nativa americana: protagonista il grande Emanuele Arciuli.

L’8 novembre, alle ore 19.00, al Complesso San Domenico a Trapani un viaggio attraverso le due culture fondamentali nella definizione dell’identità americana, quella afroamericana e quella nativa americana. I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita (tel. 0923 29290), su www.lugliomusicale.it o a teatro il giorno dell’evento fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità.