L’Amministrazione di Partanna aderisce al progetto “memorie d‘inciampo”

PARTANNA – L’Amministrazione Comunale di Partanna ha aderito all’iniziativa promossa dalla Prefettura di Trapani – in occasione della 77esima Giornata della Memoria – per il progetto “memorie d‘inciampo”, che prevede la posa in ogni Comune di “pietre di inciampo” nei pressi delle abitazioni dei concittadini deportati. Le stolpersteine, ovvero pietre d’inciampo, sono installate in tutta […]