L’AOOR Villa Sofia Cervello aderisce all’Angioedema Day 2026 giovedì 21 maggio

PALERMO – L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello aderisce alla quinta edizione dell’”Angioedema Day” 2026, la giornata di sensibilizzazione dedicata alla diagnosi e alla cura dell’angioedema, promossa dalla rete ITACA in collaborazione con l’associazione pazienti A.A.E.E. (Associazione Angioedema Ereditario).

L’iniziativa si svolgerà giovedì 21 maggio 2026, in occasione della giornata mondiale dell’Angioedema, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e pazienti sull’importanza della diagnosi precoce e dei percorsi terapeutici dedicati a questa patologia rara.

Per l’occasione, il Centro di Riferimento Regionale per le malattie rare del sistema immunitario e l’angioedema di Palermo, attivo presso l’AOOR Villa Sofia Cervello, diretto da Francesco Arcoleo, che comprende l’Ambulatorio di Immunologia Clinica, coordinato da Piero Accardo, aprirà le proprie attività informative e di orientamento alla cittadinanza. Nel corso della giornata ogni paziente potrà confrontarsi direttamente con i responsabili del centro di riferimento della rete ITACA, ricevere informazioni specialistiche e approfondire i percorsi di diagnosi e cura dell’angioedema.

L’angioedema è una malattia rara caratterizzata da gonfiori improvvisi e ricorrenti della pelle e delle mucose, che possono interessare in particolare viso, mani, piedi, e mucose delle vie respiratorie e del tratto gastroenterico, e che nei casi più gravi può determinare severe crisi addominali ed edema della glottide. Nella maggioranza dei casi ha una origine allergica, ma in alcuni casi può essere legato a forme ereditarie o acquisite che possono richiedere terapie specifiche e interventi immediati in caso di crisi respiratorie. Per tale ragione è indispensabile una corretta diagnosi differenziale col supporto dei Centri di Riferimento per l’angioedema

“L’Angioedema Day – ha sottolineato il direttore generale dell’AOOR Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara – rappresenta un’importante occasione di incontro tra specialisti, pazienti e cittadini per aumentare la consapevolezza su una patologia spesso sottodiagnosticata e migliorare l’accesso alle cure e ai percorsi assistenziali dedicati”.

L’evento si svolgerà giovedì 21 maggio 2026 nell’Aula Magna “M. Vignola” dell’ospedale “V.Cervello”, via Trabucco 180, dalle 15 alle 18. Per partecipare è necessaria la prenotazione alla mail: centroangioedemapalermo@gmail.com.