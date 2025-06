L’Arabian’s Ranch di Partanna ha partecipato alla Sesta Fiera del Cavallo Mediterraneo di Militello Val di Catania

MILITELLO VAL DI CATANIA – Si è svolta dal 6 all’8 giugno, presso la Tenuta Ambelia, organizzata dall’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia la Sesta Fiera Mediterannea del Cavallo, una tre giorni tra biodiversità, tradizione, cavalli, sport, congressi e il fascino della Sicilia più autentica.

400 cavalli, spettacoli, dressage, monta inglese e monta western, country music e gala serale e tanto altro ancora hanno fatto da cornice a questo evento spettacolare che ha visto migliaia di spettatori e di operatori provenienti da tutta Italia .

Presenti anche gli atleti dell’Arabian’s Ranch di Partanna, guidati dal Maestro Giuseppe Ragolia. I ragazzi, con al seguito i loro genitori, ancora una volta hanno dimostrato, sotto la guida attenta e tecnica del maestro, il loro talento e la loro preparazione sportiva in campo.

Tanti i podi per gli atleti di Partanna: nella prima coppa Sicilia Gimkana Fitetrec, si sono aggiudicati rispettivamente il secondo e il terzo posto gli atleti Simona Valenti e Gianni Atria. Per la 3 tappa fitetrec ante i premi sono andati a Lorena Piazza, primo posto, Silvia Lombardo secondo posto nella categoria senior. Secondo posto per Alessia Valenti nella categoria juniores ed Alice Casano nella categoria avviamento-young.

Podio tutto Partannese per la categoria special conquistato rispettivamente da Gianni Atria, Simona Valenti, Silvia Lombardo.

Apprezzabili anche le prestazioni degli atleti Luigi Restivo, Azzurra Varvaro, Matilde Como che non hanno guadagnato il podio ma si sono difesi comunque con destrezza e agilità nelle competizioni.

Durante la 6 edizione della Fiera Mediterranea del Cavallo, è stato premiato, anche con grande consenso di pubblico, lo spettacolo in cornice araba interpretato dal maestro Ragolia e dagli atleti dell’Arabian’s Ranch .