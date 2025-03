TRAPANI – L’arte del fumetto invade Trapani: al via il progetto “Comix in Vetrina” 23 – 25 maggio 2025 Villa Margherita Trapani

Trapani, 21 marzo 2025 – Il Trapani Comix&Games, in collaborazione con la sezione provinciale di Confesercenti Trapani e con il patrocinio del Comune di Trapani, è lieto di presentare il progetto “Comix in Vetrina”. L’iniziativa, ispirata dal Treviso Comic Book Festival, mira a collegare la città di Trapani con la meravigliosa arte del fumetto e dell’illustrazione, esaltando le attività commerciali locali.

Decine di professionisti metteranno a disposizione il loro talento artistico per illustrare, mediante colori facilmente lavabili, le vetrine degli esercenti che aderiranno all’iniziativa.

Le decorazioni delle vetrine saranno realizzate tra il 23 marzo e l’11 aprile creando una vera e propria mostra itinerante. Durante e dopo la realizzazione delle opere artistiche, saranno prodotti video, reel e stories per i social media e il web. Inoltre, sarà preparata una guida illustrativa contenente la mappa degli esercenti partecipanti e le opere esposte, per facilitare il pubblico nella fruizione della mostra e dare visibilità alle attività coinvolte.

Per partecipare, basta inviare una mail a vetrine@trapanicomix.com. Lo staff del Trapani Comix & Games si occuperà di organizzare tutto.