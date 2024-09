L’Asp di Trapani aderisce alla Giornata Mondiale dell’Alzehimer prevista per sabato

TRAPANI – L’Asp di Trapani aderisce alla Giornata Mondiale dell’Alzehimer prevista sabato 21 settembre 2024 con una iniziativa dedicata, la “Giornata della Salute“.

In particolare, l’azienda sanitaria organizza un evento dedicato alla prevenzione del rischio cancerogeno, delle demenze e altre patologie croniche non trasmissibili, che si svolgerà a Villa Margherita (Trapani), dalle 9,30 alle 18,30 dove operatori dell’azienda sanitaria svolgeranno diverse attività di sensibilizzazione a contatto con la cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere l’adozione di uno stile di vita sano e attivo in tutte le fasce d’età sia in ambito domestico che lavorativo.

“L’adozione di stili di vita salutari – ha detto il direttore generale Ferdinando Croce – ha un ruolo nel diminuire il rischio di sviluppare numerose forme di demenza. Con questo evento, che si pone nell’ambito delle attività del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, proseguiamo nell’opera di sensibilizzazione e di promozione delle attività della nostra azienda a favore della salute dei cittadini”.

Nel corso della giornata sono previsti screening gratuiti, tra i quali quelli di tipo cognitivo, oncologico, cardiologico e audiologico, per i disturbi alimentari, le dipendenze patologiche etc.

Inoltre, all’interno dei gazebi, sono previste le seguenti attività: