L’Asp di Trapani assume Ortopedici e Chirurghi plastici a tempo determinato

TRAPANI – L’Asp di Trapani ha attivato una procedura selettiva, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nei vari presidi ospedalieri, nel profilo professionale di dirigente medico nelle discipline di Ortopedia e Traumatologia e Chirurgia plastica. Le assunzioni a tempo determinato hanno durata fino al 31/12/2024. Alla procedura […]