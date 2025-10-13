L’Asp Trapani attiva canale youtube aziendale

TRAPANI – L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, “da sempre impegnata nel garantire servizi efficienti e trasparenti alla comunità, annuncia l’avvio del proprio canale YouTube ufficiale, che si aggiungono a quelli su Facebook e Instagram.

Lo spazio digitale nasce con l’obiettivo di avvicinare ancor di più l’amministrazione sanitaria ai cittadini, offrendo contenuti accessibili, aggiornati e di pubblico interesse. Sul canale saranno pubblicati, video, short e podcast, e in particolare:

Videotutorial su come accedere ai servizi dell’ASP;

Approfondimenti su progetti e iniziative in corso;

Interviste a dirigenti, sanitari ed esperti;

Dirette streaming di eventi e conferenze stampa.

Sarà utile anche ai mezzi di informazione del territorio per rispondere meglio ai bisogni informativi della collettività.

Il canale è disponibile al link: https://www.youtube.com/channel/UCIzkJfYGexo2IYBtbGAHzvg

Oggi è disponibile l’intervista a Paola Colicchia, dirigente medico di Pediatria all’ospedale Sant’Antonio Abate sulle manovre disostruttive pediatriche.

I cittadini sono invitati a iscriversi, attivare le notifiche e interagire con i contenuti”.