L’Asp Trapani bandisce concorso per 32 posti di specialisti in varie discipline

TRAPANI – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha indetto, in esecuzione di una delibera del Commissario straordinario, un concorso pubblico per 32 posti nel profilo di Dirigente medico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, in varie discipline.

Questo il dettaglio:

n. 8 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica,

n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Trasfusionale,

n. 6 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Legale,

n. 12 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria,

n. 3 posti di Dirigente Medico nelle discipline Psichiatria e/o Medicina Interna, Farmacologia, Neurologia e Malattie Infettive per l’Area delle Dipendenze Patologiche (Ser.D.)

Oltre alla laurea magistrale in medicina e chirurgia è richiesta la specializzazione nelle discipline oggetto del concorso, o in discipline equipollenti o affini. Sono ammessi alla procedura nella specifica disciplina bandita i medici a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, che saranno collocati, all’esito positivo, in una graduatoria separata.

Il bando è consultabile sul portale del reclutamento “InPA”, e sul sito https://asptrapani.selezionieconcorsi.it/, piattaforma tramite la quale è possibile partecipare al concorso registrandosi, con i propri dati anagrafici, selezionando la procedura d’interesse e compilando, in ogni sua parte, il format online. Le candidature potranno essere presentate da oggi, mercoledì 10 giugno 2026 e fino alle ore 23:59 di giovedì 09 luglio 2026.