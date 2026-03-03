L’Asp Trapani indice l’Hpv Day 2026″, vaccinazione gratuita contro il Papilloma virus

TRAPANI – L’ASP Trapani, in occasione della Giornata mondiale della vaccinazione contro l’HPV, che ricorre domani 4 marzo, indice l’“HPV Day 2026”, una giornata dedicata alla vaccinazione gratuita contro l’infezione da papilloma virus che si effettuerà domenica prossima 8 marzo, in coincidenza della Festa della Donna.

Le attività sono a cura del Dipartimento di Prevenzione, in sinergia con l’UOC Sanità pubblica ed Epidemiologia.

La vaccinazione verrà offerta in maniera gratuita e senza prescrizione medica. Potranno recarsi nei centri vaccinali tutte le donne dagli 11 anni compiuti fino ai 45 anni e gli uomini dagli 11 anni compiuti ai 26 anni, che non abbiano effettuato in precedenza vaccinazione anti-HPV 4 o anti-HPV 2 e che siano residenti nel territorio provinciale.

L’infezione da Papillomavirus Umano (HPV) è l’infezione sessualmente trasmessa più diffusa in entrambi i sessi, responsabile di diverse patologie, tra cui il carcinoma della cervice uterina nelle donne e altri tumori anogenitali e orofaringei in entrambi i sessi.

L’utenza potrà recarsi domenica prossima, senza prenotazione, nei seguenti centri vaccinali distrettuali dalle 9,00 alle 13,00:

Marsala: piazza Marconi n. 1

Mazara del Vallo: via Furia Tranquillina n. 1

Castelvetrano: piazza Martiri d’Ungheria n. 1

Campobello di Mazara: piazza Nino Buffa n.1

Sempre dalle 09.00 alle 13.00 la vaccinazione sarà disponibile anche a Trapani, in piazza Vittorio Emanuele e a Castellammare del Golfo in corso Bernardo Mattarella dove saranno presenti i camper con il personale dell’ASP, mentre ad Alcamo ci sarà una postazione al Centro congressi Marconi.

Negli ambulatori vaccinali sarà possibile effettuare contemporaneamente altri vaccini, sia pediatrici che generici.

Infine sempre domenica mattina, ci sarà un evento di informazione, sensibilizzazione e promozione degli screening oncologici per mammella, cervice uterina e colon retto (con la consegna del kit) a Trapani, in piazza Vittorio Emanuele.