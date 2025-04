L’Asp Trapani promuove la donazione degli organi

TRAPANI – Per la “Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti“, promossa dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti, che si celebra oggi, 11 aprile, e prosegue per tutto il mese, l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha promosso una serie di eventi di sensibilizzazione, che si svolgeranno martedì prossimo, 15 aprile, sull’importanza della donazione e di promozione tra i giovani della cultura del dono.

L’Unità operativa Procurement Organi e Tessuti dell’Asp parteciperà a un incontro con gli alunni delle varie classi dell’Istituto Fardella – Ximenes di Trapani, organizzato dall’ANED-APS, con, tra gli altri, la responsabile dell’Unità operativa, Cristina Agozzino, e Gaspare Oddo, primario dell’UOC di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Sant’Antonio Abate e la psicologa Marisa Cottone del Centro Regionale Trapianti.

All’insegna dello slogan “Donare è una scelta naturale”, il personale sanitario dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione del presidio sanitario “Paolo Borsellino” allestirà in piazza della Repubblica, a Marsala, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, uno spazio informativo sull’importanza di prestare il consenso al prelievo degli organi dopo la morte, al momento di rinnovare la carta di identità elettronica. L’iniziativa è realizzata anche con il patrocinio del Comune di Marsala e la collaborazione della Croce Rossa Italiana.

A Castelvetrano, il personale dell’Anestesia e Rianimazione, insieme alla referente per il presidio ospedaliero dell’Uos Procurement Organi e Tessuti, Giuseppa Gisella Rizzo, allestirà nell’androne dell’ospedale un desk informativo per sottolineare che la donazione di organi e tessuti rappresenta una vera e propria speranza di vita per chi è in attesa di un trapianto e quindi per raccogliere nuove dichiarazioni di volontà.

Ogni persona che decide di donare può fare la differenza: dire “sì” alla donazione è dire “sì” alla vita. L’Asp Trapani ricorda che è possibile manifestare il consenso a diventare donatore d’organi, compilando un apposito modulo, non solo nei comuni, ma anche in tutti gli sportelli aziendali dell’URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico.