L’Asp Trapani rafforza i controlli sulla filiera agrozootecnica

TRAPANI – Prima riunione operativa dell’“Osservatorio aziendale permanente sull’illegalità nella Filiera Agrozootecnica” dell’ASP di Trapani, convocato per fare il punto sulle attività di monitoraggio svolte nel 2024 e sulle irregolarità riscontrate.

L’Osservatorio è stato istituito lo scorso agosto dalla Direzione generale dell’Asp per il “Monitoraggio delle irregolarità nell’ambito delle produzioni primarie, delle macellazioni irregolari e delle frodi, che mettono a repentaglio la salute pubblica, accertate dai Servizi veterinari territoriali, dalle Forze dell’ordine e da tutti gli altri Enti preposti alla vigilanza ed al controllo della filiera agroalimentare” in provincia di Trapani.

Il direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, Roberto Messineo, ha evidenziato alcune non conformità gravi, tra cui la presenza di allevamenti abusivi privi di codice aziendale o registrazione, di animali non identificati e non registrati nella Banca Dati nazionale e mancanze della documentazione di provenienza.

Un dato positivo riguarda invece l’assenza, nel 2024, di interventi per macellazioni clandestine di animali da reddito nel territorio di competenza dell’Azienda trapanese.

Per garantire un controllo più efficace, la Direzione generale dell’ASP amplierà le competenze dell’Osservatorio, con l’estensione dell’attività di monitoraggio a tutte le irregolarità riconducibili al mancato rispetto delle normative nell’intera materia della sanità animale, dall’igiene degli allevamenti, alle produzioni zootecniche, all’igiene degli alimenti di origine animale. L’obiettivo è quello di rafforzare la trasparenza e l’efficacia degli interventi di prevenzione e repressione nell’intero comparto agroalimentare della provincia.

Dall’analisi dei dati raccolti dall’Osservatorio, il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria formulerà delle linee guida indirizzate alle diverse unità operative del Dipartimento, che avranno lo scopo preminente di rafforzare i controlli sulla filiera agroalimentare.