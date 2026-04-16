L’ass. Triolo soddisfatto per l’andamento dei lavori di sistemazione delle strade nella cittadina

PARTANNA – L’assessore ai Lavori Pubblici di Partanna, Filippo Triolo, al punto in cui sono arrivati i lavori di sistemazione delle strade cittadine dopo gli interventi dell’Enel, ha manifestato la sua soddisfazione delle condizioni raggiunte. “Dopo una fase iniziale segnata da rallentamenti legati alla complessità degli interventi dell’Enel – ha evidenziato l’assessore Triolo – si registra oggi un evidente cambio di passo. Le operazioni di rifacimento del manto stradale procedono con maggiore rapidità, segno di cantieri ormai prossimi alla conclusione. Un’accelerazione che contribuisce a ridurre i disagi per i cittadini e a restituire progressivamente decoro e piena fruibilità alle strade. Esprimo soddisfazione per l’impegno dimostrato da Enel in questa fase. L’accelerazione dei lavori – ha continuato l’assessore – è il risultato di un confronto costante tra amministrazione e azienda, finalizzato a migliorare l’organizzazione dei cantieri e a rispondere in modo più efficiente alle esigenze della comunità. Continueremo a monitorare attentamente l’andamento degli interventi, affinché siano rispettati tempi e standard qualitativi, con l’obiettivo di concludere le opere nel più breve tempo possibile e con il minor impatto per i cittadini”.