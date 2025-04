L’assemblea dei soci di Fidimed approva il bilancio 2024 con risultati straordinari. Prosegue anche nel 2025 la vicinanza alle imprese

PALERMO – L’assemblea dei soci di Fidimed ha approvato il bilancio 2024 varato un mese fa dal Cda presieduto da Salvo Molè e guidato dall’A.d. Fabio Montesano. I conti confermano, con finanziamenti in essere al 31 dicembre 2024 per 700 milioni di euro, l’estrema vicinanza di Fidimed alle esigenze delle piccole e medie imprese e la sua pronta capacità di rispondere con efficacia ed efficienza alla domanda di credito in questa particolare fase dell’economia, caratterizzata da pregresse difficoltà congiunturali e da nuove incertezze geopolitiche. Un’attività di erogazione diretta, di concessione di garanzie e di fornitura di servizi che prosegue costante anche nei primi mesi del 2025.

“La rete commerciale capillarmente diffusa sul territorio – ha dichiarato l’A.d. Fabio Montesano – consente a Fidimed di essere vicino alle imprese ovunque si trovino garantendo presenza, disponibilità e consulenza ritagliata su misura. Fidimed sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel supporto alle Pmi. Stiamo investendo significativamente nell’Intelligenza artificiale e nelle tecnologie digitali per migliorare i nostri processi e offrire un servizio sempre più rapido ed efficiente, senza però rinunciare al contatto diretto con le imprese e alla

conoscenza del territorio, che rappresentano da sempre il nostro valore

aggiunto”.

Nella foto, l’assemblea dei soci, il Cda e lo staff di Fidimed.