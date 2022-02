L’assessore La Rosa si è dimesso

PARTANNA – Si è dimesso l’assessore ai lavori pubblici, Nicolò La Rosa, che deteneva anche le deleghe all’urbanistica, ecologia ed energie alternative oltre che al decoro urbano e dei servizi alla città. L’ingegnere La Rosa ha fatto pervenire al sindaco, Nicolò Catania, una lettera cordiale in cui motiva la sua scelta “per fatti di carattere personale”, che gli impedivano di svolgere con assiduità il suo ruolo e pertanto, con il fine “di rendere più fluida l’azione amministrativa nell’ottica di raggiungere gli obiettivi programmatici prefissati” augura al primo cittadino e alla giunta buon proseguimento, precisando di restare a disposizione per ogni evenienza.

“Motivi di correttezza e di rispetto nei confronti della Pubblica Amministrazione – scrive La Rosa – sono alla base di questa mia scelta. Nell’augurare a lei e a tutta la Giunta un buon proseguimento di lavoro, voglia gradire i miei più sinceri ringraziamenti per l’opportunità datami e nel contempo La prego volermi ritenere sempre a sua completa disposizione per ogni evenienza”.

Il sindaco Catania, preso atto delle dimissioni, ringrazia Nicolò La Rosa per il lavoro svolto nel corso di questi proficui anni di collaborazione e, in attesa delle relative e necessarie valutazioni, avoca ad interim a sé le deleghe in questione.

“Rinnovo la stima all’ingegnere La Rosa – dice Catania – persona competente e disponibile, che ha lavorato con spirito di squadra e abnegazione, comprendendo i motivi della scelta che è stata ampiamente motivata. In seguito ad un’approfondita riflessione adotterò i conseguenti provvedimenti politici per il proseguimento dell’attività amministrativa secondo gli obiettivi prefissati”.