L’Associazione “Avvocati Valle del Belice” ha recentemente rinnovato il Consiglio Direttivo

CASTELVETRANO – Per il biennio 2025 –2026, l’assemblea ha eletto il nuovo direttivo. A guidare l’associazione sarà l’avv. Salvatore Accardo in qualità di Presidente, affiancato dall’avv. Sara Bonanno come Segretario, dall’avv. Vituccia Catania nel ruolo di Tesoriere e dall’avv. Giovanni Messina come Vicepresidente. Il team direttivo si completa con gli avv.ti Giovanna Argenzio, Valeria Elia e Sara Pantaleo, designati come Consiglieri.

L’associazione fondata dagli avvocati del comprensorio Belicino nel 1973, senza soluzione di continuità, anche per questo biennio, in sinergia con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala e con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sciacca, si propone di contribuire all’aggiornamento professionale degli avvocati attraverso momenti di confronto diretto e costruttivo, con l’intento di arricchire le competenze professionali e rafforzare la preparazione e la capacità di adattamento dei legali alle sfide di una professione in continua evoluzione.