L’associazione Belice Valle ha “festeggiato” i suoi dieci anni di vita

PARTANNA – Ieri sera, 10 luglio, l’Associazione Belice Valle ha voluto ricordare i suoi dieci anni di vita con una breve conferenza sulle nuove prospettive della cipolla rossa di Partanna, anticipando l’inaugurazione della sagra 2026 che si terrà il 25 e 26 luglio prossimi. Il presidente dell’Associazione Mimmo Guzzo, al tavolo degli interventi, col sindaco, il vicepresidente della Provincia, rappresentanti del Gal e di altre associazioni, ha ribadito la sempre maggiore importanza che ha assunto la cipolla rossa.

Nella serata tenutasi nell’enocacioteca “Camagna” di contrada Montagna con qualche centinaio di invitati sono state degustate ricette speciali a base di cipolla rossa accompagnate da ottimo vino locale. Non è mancata la musica e la classica “zabbinata”.