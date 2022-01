L’associazione “Cambia Partanna” rimarca la separazione della sua attività da quella del gruppo consiliare

PARTANNA – Il direttivo di Cambia Partanna si è riunito in data 22 Gennaio per confrontarsi e tracciare le linee programmatiche future della realtà associativa, in relazione alle emergenze epidemiche degli ultimi due anni. Dall’incontro sono scaturite diverse proposte di azione, con alcune novità nell’ambito gestionale dell’associazione. Durante l’incontro si è effettuata un’analisi dell’attività associativa […]

PARTANNA – Il direttivo di Cambia Partanna si è riunito in data 22 Gennaio per confrontarsi e tracciare le linee programmatiche future della realtà associativa, in relazione alle emergenze epidemiche degli ultimi due anni. Dall’incontro sono scaturite diverse proposte di azione, con alcune novità nell’ambito gestionale dell’associazione.

Durante l’incontro si è effettuata un’analisi dell’attività associativa in ambito civico e culturale degli ultimi 2 anni, nonché dell’attività di politica attiva, quest’ultima svolta di concerto con i consiglieri comunali eletti nel 2018 all’interno della lista civica “Crinelli Sindaco”.

Si è ritenuto opportuno rimarcare la vocazione dell’associazione come spazio aperto e di confronto tra chiunque condivida i valori di attivismo civico e di impegno democratico nella nostra comunità.

Per tale motivo il direttivo ha convenuto nell’opportunità di separare l’attività del gruppo consiliare dalla vita dell’associazione, rimarcando il ruolo di Cambia Partanna quale centro di aggregazione e di confronto tra diverse visioni dello sviluppo socio-economico partannese.

Il nome dell’associazione non sarà quindi più associato ad alcun gruppo consiliare, in questa fase politica che vede l’avvicinarsi di importanti scadenze elettorali.

L’incontro ha portato alla nomina a Presidente di Antonino La Commare, socio attivo della prima ora e responsabile delle attività culturali dell’associazione durante il mandato precedente.

Il neo-eletto ringrazia “il presidente uscente per aver traghettato l’associazione negli anni difficili che sono appena passati promuovendo le iniziative culturali e sociali, mantenendo un dialogo aperto tra l’associazione e il gruppo consiliare omonimo”.

“La giornata del 22 Gennaio è una data significativa per me” – ha dichiarato La Commare – in quanto ricorre l’anniversario della nascita di Antonio Gramsci. Nel 1917 proprio Gramsci scriveva che «associarsi a un movimento vuol dire assumersi una parte della responsabilità degli avvenimenti che si preparano, diventare di questi avvenimenti stessi gli artefici diretti». Far parte di una realtà collettiva come questa associazione diventa quindi «un atto di indipendenza e di liberazione».

L’obiettivo sarà quindi realizzare, insieme al sostegno degli associati e a chiunque voglia dedicarsi attivamente, progetti condivisi di ambito culturale che possano essere spunto e volàno per un forum aperto al confronto e alla discussione di una Partanna diversa, una Partanna che come obiettivo ha quello di cambiare se stessa per essere competitiva nella nuova normalità e nelle sfide collettive future”.

Al neopresidente vanno le congratulazioni dell’associazione con l’augurio di dare rinnovata linfa alla vita associativa di Cambia Partanna.

Il Direttivo di Cambia Partanna