Laurea/Diploma + 24 CFU è abilitante. Duplice sentenza favorevole a Termini Imerese e Parma!

PALERMO – Si susseguono una dopo l’altra le sentenze favorevoli al valore abilitante di Laurea/diploma + 24 cfu. Le ultime due sono presso il Tribunale di Termini Imerese e Parma, che accolgono due ricorsi promossi da MSA e patrocinati dallo studio legale Zinzi e Bongarzone.

A qualche giorno dalla sentenza presso il Tribunale del Lavoro di Napoli Nord, altri due Giudici dispongono l’inserimento a pieno titolo nella seconda fascia d’Istituto in virtù del possesso di Laurea e 24 cfu. A pronunciarsi prima il Tribunale di Termini Imerese e poi quello di Parma. Il fondamento giuridico è sempre lo stesso, in linea con l’orientamento di diversi tribunali di tutta Italia, ossia il valore abilitante del titolo di accesso ad una classe di concorso (laurea o diploma) unitamente ai 24 crediti formativi nelle materie psico-antropo-pedagogiche.

In particolare, nella sentenza del Tribunale di Parma, si legge: “Questo Giudice ritiene di aderire, senza esitazioni, all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito che si è formato sul punto, favorevole alla tesi di parte ricorrente”, affermazione suffragata dalla menzione dei precedenti giurisprudenziali di Siena, Cassino e Roma.

“Questa duplice sentenza riconferma ancora una volta la tesi da noi sostenuta: laurea/diploma congiuntamente al possesso dei 24 cfu costituisce abilitazione all’insegnamento. “Di fronte a tutte queste pronunce favorevoli, invitiamo il Miur a collocare tutti coloro che possiedono i 24 cfu direttamente nella prima fascia delle graduatorie GPS. Tuttavia, se il Miur non dovesse cambiare rotta, continueremo a seguire l’unica via percorribile, ossia ricorrere in ambito giudiziario” commenta il prof. Luciano Scandura, responsabile del comparto scuola MSA.

MSA ricorda che sono ancora aperti i termini per aderire al ricorso “Laurea/Diploma + 24 cfu” al fine dell’inserimento nella prima fascia delle GPS. Inoltre, per i propri iscritti, MSA scuola propone dei ricorsi gratuiti quali, ad esempio, ricostruzione di carriera e retribuzione professionale docente. Per sapere come aderire a questi ricorsi, è possibile contattare MSA, inviando un messaggio Whatsapp al numero 392-6225285.