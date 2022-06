L’Avis di Valderice dona defibrillatore al Comune di San Vito Lo Capo

SAN VITO LO CAPO – L’AVIS di Valderice ha donato ieri (7 giugno) un defibrillatore semiautomatico al Comune di San Vito Lo Capo. Lo strumento salvavita, collocato all’interno di una teca, è stato posizionato sul lungomare, nelle vicinanze di piazza Girolamo Cusenza. Al momento della consegna erano presenti il sindaco Giuseppe Peraino, il vicesindaco Franco Valenza, l’assessore al Turismo Nino Ciulla, il presidente provinciale AVIS, Francesco Licata, una rappresentanza dell’AVIS comunale di Valderice, il comandante della polizia municipale Gioacchino Tranchita e alcune vigilesse.

Dopo la collocazione, un componente del Consiglio d’Amministrazione dell’AVIS di Valderice, con la qualifica di istruttore BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation), ha tenuto un corso per l’utilizzo dello strumento. La donazione del defibrillatore si inseriva nell’ambito delle attività connesse ai festeggiamenti del 25° anno di costituzione della Comunale AVIS di Valderice.

«A nome di tutta l’amministrazione comunale e della comunità sanvitese – ha detto il sindaco Peraino – esprimo un sentito ringraziamento all’AVIS di Valderice per questo dono. Un defibrillatore è uno strumento prezioso in caso di emergenza e lo è ancora di più per una meta turistica come San Vito Lo Capo. Colgo anche l’occasione – ha aggiunto – per complimentarmi per l’attività di sensibilizzazione svolta in questi anni in favore della donazione del sangue e mi associo al vostro appello affinché sempre più persone sperimentino la bellezza di compiere questo gesto d’amore».

L’AVIS Comunale di Valderice è stata costituita in data 12 ottobre 1997 da un gruppo di volontari. Nell’anno appena trascorso sono state raccolte 2289 sacche di sangue con una forza associativa di 1300 soci provenienti dall’Agro Ericino.

«La donazione odierna – ha spiegato la delegazione AVIS – non è altro che un ringraziamento a tutti i donatori provenienti dal Comune di San Vito Lo Capo che con il proprio gesto altruistico hanno contribuito, in maniera significativa, alla crescita della nostra sezione. L’AVIS Comunale di Valderice, nel ringraziare tutti i propri soci, esorta la cittadinanza a recarsi presso i punti di raccolta al fine di dare un proprio contributo anonimo ed altruistico con la donazione».