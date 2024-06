Lavoratori forestali trapanesi senza stipendio da due mesi. Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Trapani proclamano lo stato di agitazione

TRAPANI – Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Trapani hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori forestali della provincia di Trapani che non ricevono lo stipendio da due mesi.

“Della vicenda – affermano i segretari generali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Trapani Giovanni Di Dia, Franco Nuccio e Leonardo Falco – abbiamo informato con una lettera il prefetto Daniela Lupo, chiedendo di essere ricevuti al più presto. Il ritardo immotivato nell’erogazione delle mensilità di aprile e di maggio mortifica i lavoratori che a causa delle difficoltà economiche spesso non sono più in grado di recarsi nei cantieri di lavoro. Tali lavoratori, per altro, in un recente passato sono stati anche penalizzati nel ricevere la disoccupazione a causa di un errore da parte dell’Azienda commesso nelle dichiarazioni trimestrali”.

Per queste ragioni Flai Cgil e Uila Uil Trapani hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori e preannunciano per lunedì prossimo (1 luglio) un’assemblea dei lavoratori nella sede dell’Azienda Foreste demaniali di Trapani, in via Vallona.