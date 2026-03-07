Lavori non autorizzati. Denunciati dai Carabinieri forestali due marsalesi

MARSALA – I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Distaccamento di Trapani, a conclusione di mirata attività di controllo all’accertamento di abusi in materia urbanistica, hanno denunciato due persone italiane residenti a Marsala e Trapani per inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste, a seguito di lavori di ampliamento e cambio uso di terreni.

Da un controllo eseguito in due distinte aree adiacenti nel Comune di Marsala, dove erano in corso lavori per la realizzazione di piazzali in materiale aggregato con perimetrazioni in tufo destinati a parcheggio/deposito, i militari hanno appurato che predetti lavori erano in corso in assenza di alcuna autorizzazione, con annesso cambio di destinazione d’uso in assenza di titolo abilitativo.

I Carabinieri hanno così provveduto al sequestro del terreno e alla denuncia dei due marsalesi amministratori delle ditte proprietarie dell’area interessata.