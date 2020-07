L’avv. Giuseppe Coppola è il nuovo Presidente del Rotary Club of Alcamo

ALCAMO – E’ l’avv.Giuseppe Coppola il nuovo Presidente del Rotary Club of Alcamo. L’avv.Coppola è subentrato al dott.Maurizio Bambina. Think Different è lo slogan scelto dal neo Presidente Coppola per l’anno sociale 2020/21, in linea con la politica del Direttivo che sarà innovativa, dinamica, ambiziosa, ma sempre rivolta al perseguimento dei principi rotariani. L’avv.Coppola, che […]