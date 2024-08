PANTELLERIA – L’avventura di un re, che diventerà imperatore del Sacro Romano Impero, passa anche attraverso l’isola di Pantelleria. È la storia di Federico II di Svevia, raccontata dallo scrittore e giornalista del Sole 24 Ore Marzio Bartoloni, che ieri (9 agosto) ha presentato, al castello Barbacane i due romanzi “Federico. L’avventura di un re” e “Federico e la setta degli assassini” (San Paolo Edizioni).

“Questi libri presentano pagine di una dolcezza infinita – afferma Italo Cucci, che ha presentato l’incontro insieme a Giovanna Cornado – come quelle che riguardano la Madonna della Margana, ma c’è soprattutto un seme politico straordinario. Federico, infatti, scopre l’ospitalità del popolo pantesco, che unisce cristiani e musulmani, il frate e l’imam, che già nel loro modo di convivere e accogliere il prossimo, lanciano un messaggio di estrema pace e serenità”.

Due romanzi tutti da scoprire che, tra fiction e verità storica, raccontano lo “stupor mundi” le storie e i popoli che questa incisiva figura ha incontrato nel corso della sua vita: “L’idea di questo libro è nata dalla passione per la figura storica di Federico II – afferma Marzio Bartoloni – personaggio straordinario che ha lasciato incredibili tracce nell’Italia del sud e anche, in qualche modo a Pantelleria dove c’è un bellissimo castello Normanno e dove, immagino, Federico da ragazzino si rifugia qui, per difendersi dai suoi nemici, che vogliono prendere la sua corona traballante”.

L’evento, realizzato dalla testata giornalistica Pantelleria Internet in collaborazione con il Comune di Pantelleria e l’Ente Parco Nazionale “Isola di Pantelleria”, ha visto la partecipazione dell’assessore Massimo Bonì.