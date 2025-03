L’azienda trapanese ItaliaRimborso è una Stella del Sud 2025

ROMA – ItaliaRimborso, azienda leader nel settore dei rimborsi aerei, è stata selezionata tra le 200 imprese che brillano nel panorama imprenditoriale del Mezzogiorno d’Italia, conquistando un posto d’onore nella prestigiosa classifica Stelle del Sud 2025, stilata da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista. Questo riconoscimento celebra la straordinaria crescita di ItaliaRimborso, nata nel 2019 come startup innovativa e oggi affermata PMI innovativa, che ha saputo trasformare il settore della tutela dei passeggeri aerei con un modello di business dinamico e vincente, risultando al ventesimo posto con un punteggio di 80,32/100 nella classifica delle 200 aziende di Stelle del Sud 2025.

Un risultato che premia anni di impegno e investimenti costanti nel digitale, nella valorizzazione dei talenti e nella creazione di nuove opportunità lavorative. Tra il 2020 e il 2023, ItaliaRimborso ha registrato una crescita esponenziale del fatturato e del numero di dipendenti, con un focus particolare sulle giovani risorse, creando un ambiente di lavoro dinamico e altamente specializzato. La certificazione e validazione dei dati finanziari ed economici da parte del comitato esecutivo di Stelle del Sud confermano la solidità e la sostenibilità di un progetto imprenditoriale nato nel cuore della Sicilia, partendo da Trapani, e oggi punto di riferimento a livello nazionale ed europeo.

L’inserimento nella classifica Stelle del Sud 2025 rappresenta un ulteriore stimolo per ItaliaRimborso a continuare ad investire nell’innovazione e nello sviluppo del territorio, contribuendo alla crescita economica e sociale del Mezzogiorno. Il Sigillo Ufficiale di Stelle del Sud sarà un segno distintivo di eccellenza che accompagnerà l’azienda nelle sue future strategie di sviluppo.

L’intera classifica è possibile consultarla all’interno del sito de Il Sole 24 Ore al seguente link: Stelle del Sud 2025.

«Essere inseriti tra le Stelle del Sud 2025 – evidenzia Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso – è per noi un’enorme soddisfazione, nonché un’importante conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Quando abbiamo fondato ItaliaRimborso, volevamo rivoluzionare il settore dell’assistenza ai passeggeri aerei, rendendo il rimborso immediato. Oggi, sapere che il nostro impegno viene riconosciuto da realtà autorevoli come Il Sole 24 Ore e Statista, ci riempie di orgoglio e ci motiva a fare ancora di più. Questo riconoscimento va ad aggiungersi agli altri 13 premi nazionali ed internazionali ricevuti. Tra i più prestigiosi il Premio dei Premi insignito dal sigillo della Repubblica Italiana o ancora la selezione Élite di Borse Italiane. La nostra azienda, con una visione moderna e orientata al futuro, dimostra che il successo non conosce confini geografici. La nostra storia è la prova concreta che dal Sud Italia possono nascere realtà imprenditoriali, partendo da zero, in grado di competere ai massimi livelli, portando innovazione e valore al mercato nazionale e internazionale».