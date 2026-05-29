Le associazioni di volontariato presenti a Partanna si sono riunite in una “tavolata” col progetto di attività coordinate

PARTANNA – Ieri sera (28 maggio) per la prima volta tutte le associazioni di volontariato presenti nel territorio di Partanna si sono riunite con i loro iscritti seduti in una lunghissima “tavolata” allestita nella via Emanuela Setti Carraro, la strada adiacente alle sedi cittadine dell’Avis e di altre associazioni. Presente tutta l’amministrazione comunale di Partanna, i cui principali esponenti, sindaco Francesco Li Vigni e vicesindaca Valeria Battaglia hanno portato il loro saluto e il loro plauso da un palchetto in cui, dopo, sono pure saliti studenti dell’I.C. “Levi Montalcini” che hanno esposto le loro ‘ricerche’ sui cibi locali. Successivamente si è passato all’attività enogastronomica in un connubio tra “tavola che racconta e unisce” come da intenzioni degli organizzatori. Se son fiori, fioriranno.