Le aziende della guida Slow Food agli extravergini di Castelvetrano e paesi vicini

CASTELVETRANO – E’ stato l’Agriturismo Carbona ad ospitare Sabato 28 Giugno 2025 l’annuale presentazione della guida Slow Food agli extravergini organizzata dalla condotta Slow Food Castelvetrano e Agro Selinuntino aps per la zona di competenza del responsabile regionale dr. Franco Saccà e si è svolta dopo analoghe manifestazioni in alcuni centri della Sicilia Orientale e ad Agrigento.

Folta la partecipazione delle aziende presenti nella guida cui si sono aggiunte, perchè appositamente invitate, molte di quelle che hanno partecipato negli scorsi mesi alla V edizione del concorso oleario “L’olio delle contrade selinuntine”; l’apertura dell’evento è stata assegnata a Mimmo Di Bella, già presidente della condotta, che ha presentato la manifestazione, è seguito un breve ed interessante intervento di Claudia iacona, biologa-nutrizionista e responsabile della condotta per il progetto di educazione alimentare, la quale ha illustrato gli aspetti nutrizionalì dell’olio; infine l’intervento del dr. Franco Saccà che ha presentato la guida giunta alla 25^ edizione: su poco meno di 150 aziende siciliane selezionate ben 11 sono dell’agro selinuntino (cultivar principale Nocellara del Belice) ed altre 7 nel circondario (con presenza di cultivar Biancolilla e Cerasuola).

Dopo una prova d’assaggio dei campioni anonimi che ha provocato un simpatico dibattito fra gli “assaggiatori-concorrenti”, a tutte le aziende sono stati consegnati gli attestati di presenza in guida; la serata ha avuto un succulento epilogo con un’apericena preparata dallo chef Giuseppe Leone (vicepresidente della condotta) coadiuvato dallo staff dell’agriturismo Carbona.

Di seguito le aziende presenti nella guida 2025:

– ANGIMBE: Calatafimi-Segesta,

– ALINA TRAMONTANA: Campobello di Mazara,

– GLI ULIVI DI GINA: Campobello di Mazara,

– LOMBARDO FRANCESCO: Campobello di Mazara,

– STALLONE MELCHIORRE: Campobello di Mazara,

– CARBONA: Castelvetrano,

– CENTONZE: Castelvetrano,

– SCIAVURU D’ALIVA: Castelvetrano,

– TERRE DI DEMETRA: Castelvetrano,

– OLEIFICIO SANT’ANNA: c/da Santo Padre delle Perriere (Marsala),

– IVAN RANDAZZO: Mazara del Vallo,

– EVO SICILY: Menfi,

– BAGLIO INGARDIA: s.p. Trapani-Salemi, c.da Porticalazzo,

– NOCELLA: Partanna,

– OLIVOIL: Partanna,

– AGRISANA: Sciacca,

– LE ANTICHE MACINE: Sciacca,

– NOVAHERA AGRICOLA: Sciacca.

Appuntamento alla prossima edizione della guida e del concorso oleario

In calce alla manifestazione è stato brevemente fatto cenno al progetto di costituzione di un gruppo d’acquisto propedeutico all’avvio del più impegnativo “i mercati della terra” di cui sono stati effettuati già i primi incontri operativi col Comune di Castelvetrano.