Le condoglianze di Forza Italia per la scomparsa di Rosario Schifani fratello del Presidente della Regione

PALERMO – “A nome di tutti i deputati regionali di Forza Italia, desidero esprimere le nostre più sentite e profonde condoglianze al Presidente della Regione Siciliana e alla sua famiglia per l’improvvisa e dolorosa scomparsa del fratello, il professor Rosario Schifani.

In questo momento di immenso dolore, la nostra vicinanza va all’amico Renato e ai suoi cari. Oltre al legame istituzionale, è il sentimento di stima e di affettuosa amicizia che ci guida in questo gesto di partecipazione al lutto.

Desideriamo onorare la memoria del Professor Schifani, ricordando la sua vita dedicata allo studio e al sapere, che lo ha reso uno stimato accademico e un faro di cultura e intelligenza. La sua perdita lascia un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma in tutta la comunità alla quale ha dato il suo prezioso contributo.

Al Presidente Schifani e alla sua famiglia giungano la nostra vicinanza, il nostro affetto e la nostra preghiera in questo momento di così grande prova”.

Lo dichiara il Presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, Stefano Pellegrino.